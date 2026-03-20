鳥取県の平井知事は、県議会で「東京だったらすぐにやるおばさんがいらっしゃるかもしれません」と発言したことについて、「特定の相手に向けたものではない」と釈明しました。【映像】鳥取県知事の発言受け小池都知事「答えるのもむなしい」鳥取県議会事務局によりますと、平井知事は18日の県議会で、県内の子どもへの現金給付を提案した議員の質問に対し、「東京だったらすぐにやるおばさんがいらっしゃるかもしれません」と