ÆàÎÉ¸©¤Ç¡¢¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤Ë¤è¤ë¿©ÃæÆÇ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤Ë¤è¤ë¿©ÃæÆÇ¡×¤¬ÆàÎÉ¸©¤ÇÈ¯À¸¹ñÆâ¤Ç¤Ï2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¸ø¼°³ÎÇ§¥Ý¥È¥Õ¿©¤Ù¤¿²ÈÂ²¤¬¹¢¤Î°ãÏÂ´¶¤äÅÇ¤­µ¤½Å¾É¼Ô¤Ï¤Ê¤·²ÃÇ®Í½ËÉ¤¬¸ú¤«¤Ê¤¤Í­ÆÇÀ®Ê¬¡Ö¥½¥é¥Ë¥óÎà¡×¤ËÃí°Õ ¸©¤Ï¡¢¢¦È¯²êÉôÊ¬¤äÎÐ¿§¤ËÊÑ¿§¤·¤¿ÉôÊ¬¤Ï½½Ê¬¼è¤ê½ü¤¯¢¦¶ì¤ß¤ä¤¨¤°¤ß¤ò´¶¤¸¤¿¾ì¹ç¤Ï¿©¤Ù¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¢¦Îä°Å½ê¤ÇÊÝÂ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¹¢¤Î°ãÏÂ´¶¤äÅÇ