「すごい神社発見した。参拝しようとしたら炎上する。どうしよう」【写真】謎の看板……これ無理難題では！？そんなコメントが添えられた写真が、「境内に線路が走る神社」とXで話題になっています。写っているのは、鳥取県日南町にある古社・生山神社。投稿主さんが鳥居をくぐろうとしたその瞬間、目に飛び込んできたのは――石段の先へ続く参道を、JR伯備線の線路がまっすぐ横切る衝撃の光景。しかも、踏切はありません。雪が残