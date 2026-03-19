記者会見する東京都の小池百合子知事＝19日午後、都庁東京都の小池百合子知事は19日の定例記者会見で、鳥取県の平井伸治知事が小池氏を念頭に「おばさん」と発言したことへの受け止めを問われ「答えるのもむなしい。知事自らが先頭に立って、こうしたおじさん発言をしているからこそ、女性がその土地に希望を持てなくなるのではないか」と苦言を呈した。小池氏は「女性に対していろんな思いをどう伝えるかというのは影響が大き