鳥取県の平井伸治知事鳥取県の平井伸治知事が18日の県議会の答弁で、小池百合子東京都知事を念頭に「おばさん」と発言していたことが19日、県議会事務局への取材で分かった。少子化対策として県内の子どもへの現金給付を提案した議員の一般質問に対して、東京を引き合いに出した答弁の中で「おばさん」と発言した。小池知事が念頭にあったとみられる。答弁後、別の議員が議事録から発言を削除するよう議長に要望した。