水戸市のアパートでネイリストの女性が殺害された事件で、女性は襲われた後、短時間で死亡したとみられることが5日、茨城県警への取材で分かった。首や頭部に受傷しており、県警は強い殺意に基づき襲撃された可能性があるとみている。