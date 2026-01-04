巨人からポスティングシステムを利用して大リーグ移籍を目指していた岡本和真内野手（29）が3日（日本時間4日）、ブルージェイズと4年総額6000万ドル（約94億2000万円で契約に合意した。交渉期限が米東部時間1月4日午後5時（同5日午前7時）に迫る中での電撃合意となった。データサイト「ファングラフス」は同日に早速、ブルージェイズの来季の予想打順を独自の視点で選定。同内野手は「7番・三塁」と予想した。不動の遊撃手と