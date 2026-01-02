ローマのアカデミーを経て、2023年よりセリエAのサッスオーロでプレイしている22歳の攻撃的MFクリスティアン・ヴォルパート。今季もここまでリーグ戦1ゴール4アシストと活躍していて、サッスオーロの貴重な戦力だ。代表の方ではU-21イタリア代表でもプレイしてきたが、ヴォルパートはオーストラリアのキャンパーダウンの出身だ。そのためオーストラリア代表を選択する権利も有しており、オーストラリア側はヴォルパートへラブコー