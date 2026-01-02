ローマのアカデミーを経て、2023年よりセリエAのサッスオーロでプレイしている22歳の攻撃的MFクリスティアン・ヴォルパート。今季もここまでリーグ戦1ゴール4アシストと活躍していて、サッスオーロの貴重な戦力だ。



代表の方ではU-21イタリア代表でもプレイしてきたが、ヴォルパートはオーストラリアのキャンパーダウンの出身だ。そのためオーストラリア代表を選択する権利も有しており、オーストラリア側はヴォルパートへラブコールを送っている。





『Football360』によると、ヴォルパートの夢はイタリア代表でのプレイにある。2006W杯ドイツ大会を制したアズーリの記憶が強く残っているようで、自身もアズーリで活躍したいとの思いがある。ただ、2026W杯を前にオーストラリア側からの呼びかけに迷いもあるようだ。「子供の頃からの夢はアズーリでプレイすることにあった。2006年のW杯優勝を目の当たりにして育ってきたし、当時の選手全員のポスターを壁に飾ってきた。もちろん家族も、アズーリに夢中だったんだ。でもオーストラリアが僕に電話をかけてきてくれたことは嬉しく、感謝している。今の段階では、どちらを選びたいか分からないね」オーストラリア代表にとって、ヴォルパートの参戦は大きな戦力になる。一方のイタリアは2026W杯欧州予選でもプレイオフへ回ることになっていて、そもそも本大会に出場できるか分からない状態にある。すでにW杯出場権を持つオーストラリアを選ぶのも1つの手だが、最終的にどう判断を下すか。