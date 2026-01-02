水と勘違いして韓国焼酎を飲んでしまった悲劇の体験談がSNS上で大きな注目を集めている。【写真】涼し気なパッケージ…これ水じゃない！「こんなパッケージ…水だとおもうぢゃん…」と紹介したのはイラストレーターのさりさん（@curry0124）。細長いペットボトルに入った透明の液体。ラベルは涼し気なデザインで水滴や竹、カエルのイラストが施されているのだが、これはチャミスルという韓国の焼酎で、アルコール度数も16.5度ある