本格的な冬が到来し、アウターを買い足そうと考えている人も多いのでは？ 今回は、@__saxxyaxxさんが「爆買い報告」している【しまむら】のアイテムのなかから、冬コーデでヘビロテできそうな高見えアウターをご紹介。フェイクファーのブルゾンやチェック柄の中綿ジャケットなど、トレンド感を備えたアイテムをピックアップします。 ゆったりシルエットのフェイクファーブルゾン 【しまむら