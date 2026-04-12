【モデルプレス＝2026/04/12】元お笑いコンビ・尼神インターの誠子が4月11日、自身のInstagramを更新。京都移住後の手料理を公開し、話題を呼んでいる。【写真】37歳女芸人「心が落ち着く食卓」家にあるもので作った健康的な手料理◆誠子、京都移住後の手料理披露4月から京都に移住した誠子は、「京都へのわくわくと新生活への不安がある毎日です」と現在の心境を報告。「まだ慣れないこともたくさんあって緊張します」と明かした