第四子を妊娠中、シャワー中に突然のめまいに襲われた古井さん（仮称）。救急搬送先で「脳動静脈奇形」による視床出血と判明します。当初は母体優先のため妊娠継続の断念を宣告されましたが、大学病院へ転院し、強い意志で出産を決意。左半身の麻痺や日常生活の制限と向き合いながら、無事に第四子を出産しました。産後には山形県まで足を運び放射線治療を完遂。4人の子どもの成長を支えに、家事や仕事、大学院での研究へと