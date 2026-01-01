【その他の画像・動画等を元記事で観る】 WEST.が、念願のグループ初単独カウントダウンライブ『WEST. SPECIAL LIVE 「WESTA!」 2025-2026』を地元・京セラドーム大阪で開催した。 本ライブは“WEST.によるお祭り”（WEST.×FESTA＝WESTA!）。年越しの瞬間をスペシャルにお祝いするイベントとなっており、通常のコンサートでは見られないような楽曲・衣装・演出が盛りだくさん。東京ドームで開催された