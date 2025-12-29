12月、クマの目撃情報があった静岡･掛川市で、29日午前、クマ1頭の死骸が見つかりました。掛川市によりますと、12月29日、午前10時半ごろ、市内満水のJR東海道線の線路脇でクマ1頭の死骸が見つかりました。体長1メートル余りで、猟友会によりますと電車に接触したとみられるということです。掛川市では、12月24日に市内で目撃されたクマと同一個体とみていますが、念のため、周辺住民には引き続き注意するよう呼びかけていま