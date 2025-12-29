柏レイソルは29日、ヴァンフォーレ甲府に期限付き移籍していたMF土屋巧(22)の復帰が決定したと発表した。土屋は日本体育大柏高から2022年に柏へ加入し、今季は甲府へ期限付き移籍。J2リーグ戦30試合で1ゴールを挙げたほか、天皇杯1試合に出場した。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●MF土屋巧(つちや・たくみ)■生年月日2003年10月25日(22歳)■出身地栃木県■身長/体重180cm/74kg■経歴ともぞうSCジュニア-ヴェルフ