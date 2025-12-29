　柏レイソルは29日、ヴァンフォーレ甲府に期限付き移籍していたMF土屋巧(22)の復帰が決定したと発表した。

　土屋は日本体育大柏高から2022年に柏へ加入し、今季は甲府へ期限付き移籍。J2リーグ戦30試合で1ゴールを挙げたほか、天皇杯1試合に出場した。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント

●MF土屋巧

(つちや・たくみ)

■生年月日

2003年10月25日(22歳)

■出身地

栃木県

■身長/体重

180cm/74kg

■経歴

ともぞうSCジュニア-ヴェルフェたかはら那須-ウイングスSC-日本体育大柏高-柏-甲府

■代表歴

U-19日本代表(2022年)

■出場歴

J1リーグ:41試合

J2リーグ:30試合1得点

リーグカップ:6試合1得点

天皇杯:8試合1得点

■コメント

▽柏側

「柏レイソルに復帰しました。甲府で積み重ねた日々を力に変え、再びこのエンブレムを背負って戦えることに感謝し、覚悟を持って結果で応えます。もう一度このスタジアムで、皆さんと喜びを分かち合えるよう全力で挑みます」

▽甲府側

「1年間という短い間でしたが、甲府で過ごした時間は、自分を成長させてくれたかけがえのない日々でした。

　苦しい時も支えてくれたファン・サポーターの皆さん、そしてチーム関係者の皆さんには感謝しかありません。

　ここで得たものを胸に、柏でさらに高みを目指します。本当にありがとうございました。」