柏MF土屋巧が甲府へのレンタルから復帰「再びこのエンブレムを背負って戦えることに感謝」
柏レイソルは29日、ヴァンフォーレ甲府に期限付き移籍していたMF土屋巧(22)の復帰が決定したと発表した。
土屋は日本体育大柏高から2022年に柏へ加入し、今季は甲府へ期限付き移籍。J2リーグ戦30試合で1ゴールを挙げたほか、天皇杯1試合に出場した。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●MF土屋巧
(つちや・たくみ)
■生年月日
2003年10月25日(22歳)
■出身地
栃木県
■身長/体重
180cm/74kg
■経歴
ともぞうSCジュニア-ヴェルフェたかはら那須-ウイングスSC-日本体育大柏高-柏-甲府
■代表歴
U-19日本代表(2022年)
■出場歴
J1リーグ:41試合
J2リーグ:30試合1得点
リーグカップ:6試合1得点
天皇杯:8試合1得点
■コメント
▽柏側
「柏レイソルに復帰しました。甲府で積み重ねた日々を力に変え、再びこのエンブレムを背負って戦えることに感謝し、覚悟を持って結果で応えます。もう一度このスタジアムで、皆さんと喜びを分かち合えるよう全力で挑みます」
▽甲府側
「1年間という短い間でしたが、甲府で過ごした時間は、自分を成長させてくれたかけがえのない日々でした。
苦しい時も支えてくれたファン・サポーターの皆さん、そしてチーム関係者の皆さんには感謝しかありません。
ここで得たものを胸に、柏でさらに高みを目指します。本当にありがとうございました。」
