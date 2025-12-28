【ワシントン＝淵上隆悠】米国務省の報道担当者は２６日、米国の総額約１１１億ドル（約１兆７０００億円）相当の台湾向け武器売却に対抗して、中国政府が米国の軍需関連企業などに制裁を科すと発表したことについて、「強く反対する」とコメントした。報道担当者は、台湾に対する武器売却は、米国内法の「台湾関係法」が定めた長年の政策だとした上で、「台湾海峡の平和と安定の維持に貢献している」と強調した。中国側に対し