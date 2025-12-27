¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/27¡ÛNetflix¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥é¥ô¾åÅù¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë ¡ÈBaby¡É¤³¤È¥æ¥ê¥¢¡ÊÎëÌÚ¥æ¥ê¥¢¡Ë¤¬12·î26Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤Ë¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥é¥ô¾åÅù¡×ÅÉÁõ¶ÈÈþ½÷¡Ö¤ª¿Í·Á¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡×¹ø¤Þ¤Ç¿­¤Ó¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¢¡¡Ö¥é¥ô¾åÅù¡×Baby¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¸ø³«ÎëÌÚ¤Ï¡Ö10Âå¤Ö¤ê¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥í¥ó¥°Éü³è¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼Ì¿¿