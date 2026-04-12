髪型を整えて改めて鏡をチェックしてみると、なんだかパッとしない……。── そのモヤモヤを解決する鍵は、「レイヤー」かもしれません。豊かなバリエーションを展開しながら、人気が継続すること数年。今年、40代からの大人世代が選ぶなら、毛先の軽さが特徴的な「ウルフヘア」が狙い目と言えそうです。春の気候に合った爽やかな質感で、汗ばむ日も快適にシャレ見えを目指して。 レイヤーは低めでOK