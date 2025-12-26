社民党」参院選議員・ラサール石井氏が26日に自身のX（旧ツイッター）を更新。人気漫画「こちら葛飾区亀有公園前派出所」が来年迎える連載開始50周年を記念して、新作アニメプロジェクトが始動する件について言及した。タイトルは「新こちら葛飾区亀有公園前派出所」。新作アニメの制作は2016年以来10年ぶり。声優陣を一新するという。この件について、主人公・両津勘吉役を務めていたラサール氏は「声優一新という事で、