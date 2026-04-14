ひらかたパーク（大阪府枚方市枚）は、TVアニメ『霧尾ファンクラブ』とのスペシャルコラボレーションイベントを、4月27日〜6月28日に開催する。【画像】『霧尾ファンクラブ×ひらかたパーク 霧尾くんとひらかたパーク行きたい』グッズのビジュアル『霧尾ファンクラブ×ひらかたパーク 霧尾くんとひらかたパーク行きたい』と題したイベントでは、ひらかたパークに来園した霧尾くんと写真が撮れるフォトブース、限定デザインのオ