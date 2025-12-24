¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÊÆ¹ñÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢Âè2´üÀ¯¸¢È¯Â­°Ê¹ß¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ¡´Ø¤äÀ¯ºö¡¢»ö¶È¤Ë¼«¿È¤ÎÌ¾Á°¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤¤¤Ë¤Ï¸½¿¦ÂçÅýÎÎ¤ÎÌ¾Á°¤ò´§¤¹¤ëÁ°Îã¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¿··¿Àï´Ï¤Ë¤Þ¤Ç¡Ö¥È¥é¥ó¥×¡×¤ÎÌ¾¤òÉÕ¤±¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤Î¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¹Ô¤­²á¤®¤À¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï22Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢ÊÆ³¤·³¤¬·úÂ¤Í½Äê¤Î¿··¿Àï´Ï¤ÎÌ¾¾Î¤ò¡Ö¥È¥é¥ó¥×µéÀï´Ï¡ÊTrump¡Ýclass battleships¡Ë¡×¤Ë¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢