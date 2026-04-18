アメリカのトランプ大統領は戦闘停止をめぐるイランとの対面協議に向け、「重大な隔たりがあるとは考えていない」などと述べ、交渉の先行きに楽観的な見方を示しました。アメリカトランプ大統領「いま行われている協議は週末も続く。多くの良いことがあるだろう。私はそれほど重大な隔たりがあるとは思っていない」トランプ大統領は17日、記者団に対し「イランと有意義な議論を重ねてきた。きっと良い展開があるだろう」などと述