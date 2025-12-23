デジタル化が進む中、神社でのお賽銭もスマートフォンで完結できる時代になりました。コード決済や電子マネーを使えば、現金を持っていなくてもその場ですぐにお賽銭を納められるため、参拝スタイルの幅が大きく広がっています。特に中部地方でも、近年はキャッシュレスに対応した神社が少しずつ増えており、旅行や出張の合間に訪れる人でも気軽に参拝可能です。●お賽銭のデジタル化！デジタル賽銭とはこの記事では、デジタル