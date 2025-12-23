張居正の墓前に「土地管理法」や「現代教育心理学」などの出版物を供える人。（荊州＝新華社配信）【新華社銀川12月23日】中国でここ数年、若者の間で歴史人物の墓参りが人気を集めている。頭痛に悩まされたとされる三国志の曹操の墓「高陵」のには頭痛薬が供えられ、酒豪で知られた唐代の詩人・李白の墓前には各地の名酒が絶えることがない。中国史上初めて統一を実現した秦始皇帝の陵には最新版の中国地図が「奉納」されている