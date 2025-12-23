小泉防衛相は２２日、インドネシアのシャフリ・シャムスディン国防相とテレビ会談した。中国軍機による自衛隊機へのレーダー照射問題や、中国とロシア両軍の爆撃機が東京方面に共同飛行した事案について「強い懸念」を伝え、シャフリ氏は日本の立場に理解を示した。会談は約３５分行われ、両氏はインド太平洋地域の平和と安定に向けた取り組みを進めることで一致した。防衛当局間で緊密に意思疎通し、防衛協力を強化していくこ