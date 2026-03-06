ユーチューブやTikTokなどのアプリが表示されたスマートフォン＝2025年12月（ロイター＝共同）【ジャカルタ共同】インドネシアの通信デジタル省は6日、16歳未満の子どもによる交流サイト（SNS）などのアカウント開設を禁止すると発表した。ポルノやいじめ、デジタル依存を問題視した。28日から段階的に実施する。ムティア通信デジタル相は、年齢に応じたデジタル空間の規制はアジアで初めてだと強調した。対象はユーチューブや