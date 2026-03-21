ゲーム実況の配信の主戦場となっている動画配信プラットフォームに、Twitchがある。このTwitch上で世界最大級のストリーマーであるカイ・セナト（Kai Cenat）は、累計1億時間以上の視聴を誇るゲーム実況やエンターテイメント配信を一時的に休止した。再開したと思いきや、彼はカメラの前で自己啓発書を読み始めた。20分のタイマーをセットし、知らない単語に出会えば配信を止めて辞書を引き、発音を確認してから読みつづける。その