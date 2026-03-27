岐阜県高山市の涸沢岳で登山をしていたとみられるインドネシア国籍の男性1人が行方不明となっています。 警察によりますと、行方不明になっているのは群馬県太田市に住むインドネシア国籍の男性（22）です。 27日朝から山岳警備隊やヘリコプターによる捜索が行われ、涸沢岳の標高2400ｍ付近でテントを発見しました。 テントの中に男性の身分証はありましたが、男性はまだ見つかっていません。警察は男性が遭難