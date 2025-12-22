全国高校駅伝が21日、京都市内で行われ、学法石川(福島)が大会新記録で初優勝。松田和宏監督は「理想的なレース」と振り返りました。各校のエースが集う10.0キロの1区では、増子陽太選手(3年)が堂々の区間賞。昨年、前回大会八千代松陰の3年生だった鈴木琉胤選手(現早稲田大1年)がマークした28分43秒の日本選手最高記録を大幅に更新する28分20秒で最高の流れをつくります。以降、3区で栗村凌選手(3年)が区間賞をとるなど、最終7区