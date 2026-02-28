２４年パリ五輪陸上男子１万メートル代表の葛西潤（２５）＝旭化成＝が２８日に自身のインスタグラムを更新。「想いを寄せ続けて８年目あの頃、隣の席だった彼女と家族になれました。これまでもこれからもよろしくね」などとつづり、結婚を報告した。「競技者として一層成長できるよう精進してまいりますので、今後ともよろしくお願いいたします」と決意表明した葛西。指輪をつけた左手を重ね合わせた写真や、犬を抱っこした