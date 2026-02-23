早春の吉備路を駆け抜けるそうじゃ吉備路マラソンがきのう（22日）開催されました。ハーフマラソンには、青山学院大学の黒田朝日選手と然選手の兄弟も出場。大きな声援が送られました。 【画像をみる】青学大・黒田朝日選手「青学のユニフォームを着て走る最後のレースが地元でよかった」弟の然選手と「そうじゃ吉備路マラソン」出場女の子「めっちゃ早かった」 女の子「めっちゃ早かった」 沿道には、お手