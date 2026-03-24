箱根駅伝で東洋大の「山の神」として活躍した柏原竜二氏（36）が24日、公式Xを更新。今月末をもって富士通を退社すると発表した。柏原氏は「この度、柏原は3月31日をもって富士通株式会社を退職することになりました」と報告。「4月から企業に属さずフリーランス？（イベントごとは引き続き行います）」と明かした。退社の理由について「2012年に入社して今日に至るまで、数々の経験をさせてもらった会社を離れるのは怖い