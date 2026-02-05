小学生が初期消火 河原を散歩中に、火事の第一発見者となった小学生。 【写真を見る】点々とひろがる黒い焼け跡現場の河原 その後の勇気ある行動が、山火事や住宅への影響を防ぎました。 散歩していたら… 火事が起きたのは日曜日の午後3時ごろ、熊本県八代市を流れる一級河川、球磨川の河口付近です。 1月25日、小学6年生の仁井本隼翔（にいもと はやと）さんは、いつもの遊び場である堤防下の河原を散歩していました。