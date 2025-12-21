読売新聞社は１９〜２１日に全国世論調査を実施した。高市内閣の支持率は、前回調査（１１月２１〜２３日）から横ばいの７３％（前回７２％）だったが、１０月の内閣発足以降最高を更新した。不支持率は１４％（同１７％）。内閣の発足直後から２か月後も支持率７０％以上を維持したのは、１９７８年発足の大平内閣以降では細川、小泉の両内閣に続く３例目。