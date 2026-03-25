【全2回（前編／後編）の後編】「イラン攻撃」によって起こりつつある「令和のオイルショック」という“国難”を前に、高市早苗首相（65）の顔色はさえない。もはや「体調不良」は周囲に隠せない様相を呈しているのだ。まさに“三重苦”にあえぐ高市氏は、はたして日本をどこへ導こうとしているのか。＊＊＊【写真を見る】「激ヤセ」が心配される高市首相以前と比較すると「まるで別人」前編では、高市首相の健康状態への不