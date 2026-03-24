北朝鮮の金与正（キム・ヨジョン）労働党中央委員会部長が、高市早苗首相の朝日首脳会談への意欲に対し、「日本が願うからといって、決心したからといって実現する問題ではない」と言及した。金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長の妹である与正氏は23日、朝鮮中央通信を通じて発表した談話で、「日本首相がわれわれが認めたこともない自分らの一方的議題を解決してみるというものなら、わが国家指導部は会う意向も、対座すること