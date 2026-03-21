原油価格の値上がりを受けて、日本でもガソリン価格が高騰している。政府は、備蓄の放出を行うとともに、ガソリン価格補助を再開する。このような対策は正しいだろうか？備蓄放出は正しい。しかし、ガソリン価格補助は問題だ。中東紛争が今年の11月終わりころまでに収束すれば、備蓄と中東以外からの輸入によって国内需要に対応できるはずなので、量的な問題は発生しない可能性が高いと考えられる。しかし、それは確実でないので、