高市早苗政権で、存在感を発揮している小泉進次郎防衛相。X（旧ツイッター）などのSNS上では「覚醒しすぎ」「無双」といった好意的なコメントが相次ぎ、政権の「顔」として高市氏に劣らぬ活躍を見せている。 歯切れがいい割に中身のない独特の答弁が「進次郎構文」と揶揄（やゆ）されることもしばしばだったが、石破茂政権下での農水相時代と打って変わって好評価を得ている。ただ、「防衛省内ではすこぶる評判が悪い」（同