2026年3月19日（現地時間）に行われた日米首脳会談で、米国のトランプ大統領が発した「真珠湾攻撃」を巡るジョークが波紋を広げている。海外メディアからは「侮辱的」との見方もある中、席上では沈黙を貫いた高市早苗首相。しかし、2月に「全削除騒動」があった公式サイトのブログでは、過去に真珠湾攻撃について勇ましい持論を展開していた。海外メディアは「日本を嘲笑」と報道トランプ氏発言は、ホワイトハウスで行われた首脳会