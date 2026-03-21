3月19日（現地時間）、訪米した高市早苗首相がトランプ大統領と首脳会談をおこなった。高市首相は「世界中に平和と繁栄をもたらせるのは、ドナルドだけだと思っています」と発言してトランプ大統領を喜ばせたが、イランによる事実上のホルムズ海峡封鎖は変わらず、中東からの原油輸入がストップしていることで、日本国民の生活は危機に瀕している。政府は石油の民間備蓄の放出と政府備蓄の放出を決定。3月19日からは、高騰する