「高市総理とトランプ大統領の個人的な信頼がいかに強固かということが国内外に届いたのではないか。厳しいイラン情勢の中、いかに沈静化に向けていくかという中で、日本が果たせる役割を印象付けることができた。成功と言っていいのではないでしょうか」3月20日、小泉進次郎防衛大臣（44）は、自民党・神奈川県連大会終了後の取材で、同日開催の日米首脳会談についてこう評価した。会談冒頭では、高市早苗首相（65）が「世界中に