秋田朝日放送 秋田市で２０日未明、パトカーに追跡されていた原付バイクが軽トラックと衝突する事故がありました。 ２０日午前０時ごろ秋田市土崎港中央で秋田臨港警察署のパトカーが交通違反をした原付バイクを見つけサイレンを鳴らして追跡したところ、原付バイクは交差点で左側から来た軽トラックと衝突し転倒しました。原付バイクを運転していた１０代の男性と軽トラックを運転していた３０代の男性に大き