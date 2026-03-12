「味の想像がつかなすぎて震える」【123.8万表示、2.4万いいね】味の想像がつかなすぎて震える…謎すぎ秋田グルメそんな呟きと共に投稿された食品の写真が、Xユーザーたちを困惑させている。2026年2月24日、Xユーザーのはたけﾏｳﾝﾃﾝ（＠hatakemontagne）さんが投稿したのは、パックに入った四角い物体。一見すると豆腐か、あるいは何かの練り物っぽいが、商品名の欄にはこう書かれている。「マヨネーズ寒天（ブルーベリー味）」マヨ