1500円でチャーシュー300g…秋田県の大館能代空港の公式SNSアカウントが、同空港内のレストラン「ポートワン」で、2026年3月に『デカ盛りチャーシューメンデラックス』の再販を決定したと投稿しました。『デカ盛りチャーシューメンデラックス』は2025年夏に提供された限定メニューですが、空港ラーメンのイメージとはかけ離れたボリュームで話題を呼びました。【写真】えっ…これが「驚愕の空港ラーメン」スゴすぎる全貌です