11日夜、県内のガソリンスタンドでは、値上げ前に給油しようという車で混雑している様子が見られました。映像は11日午後10時半ごろ、秋田市保戸野のガソリンスタンド付近の様子です。泉ななかまど通り沿いに約400メートル、新国道沿いに約150メートルにわたって給油待ちとみられる車が連なっていました。中東情勢の悪化で、全国的にガソリンや灯油の価格が上昇しています。価格を調査している石油情報センターは