【「一番くじ 森永乳業 Pino（ピノ）」（再販売）】 3月6日～順次発売 価格：1回700円 BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ 森永乳業 Pino（ピノ）」の再販売を3月6日より順次行なう。価格は1回700円。書店、ホビーショップ、一番くじ公式ショップ、セブン‐イレブン（北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県の一部店舗）