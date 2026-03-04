4日午前、由利本荘市の市道で運行中の路線バスが電柱に衝突し、運転していた男性がけがをしました。由利本荘警察署の調べによりますと4日午前9時45分ごろ、由利本荘市岩城亀田亀田町の市道を岩城赤平方面から岩城下蛇田方面に走っていた路線バスが、進行方向右側の電柱に衝突しました。この事故で、路線バスを運転していた60代の男性が左足を打撲するけがをしました。事故当時バスは運行中でしたが、乗客はいませんでした。警察が