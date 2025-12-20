きょう午前、京都府精華町の近鉄京都線の踏切で特急列車と軽乗用車が衝突し、軽乗用車が炎上しました。炎上した車に乗っていた人の死亡が確認されました。線路上で激しく燃える車。警察などによりますと、午前11時すぎ、京都府精華町にある近鉄京都線・新祝園駅近くの踏切で、軽乗用車と橿原神宮前行きの4両編成の特急が衝突したということです。記者「車は踏切で列車と衝突し、100メートル以上引きずられ、あちらの駅で炎上したと